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Udinese, Palma: "Il gol di Pulisic ci ha influenzati, siamo rimasti sorpresi"

Udinese, Palma: "Il gol di Pulisic ci ha influenzati, siamo rimasti sorpresi"MilanNews.it
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Ieri alle 23:15L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
Matteo Palma, difensore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita del Bluenergy Stadium. 

Matteo Palma, difensore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita del Bluenergy Stadium. 

Siete rimasti sorpresi dal gol a freddo di Pulisic?
"Siamo rimasti sorpresi. È stata diciamo una disattenzione di tutta la fase difensiva"

L'Udinese ha subito tanti gol. Come si supera?
"Non posso sapere cosa succede nella mente degli altri. Dobbiamo riguardare gli errori e cercare di imparare. Cercare di fare meno errori possibili, meglio non farne".

Come ti senti?
"La prima partita da braccetto sinistro, anche per l'assenza di Solet. Mi sono trovato bene ma sono abituato ad altro. Tutto sommato penso di aver fatto una buona partita". 

Com'è il clima nello spogliatoio?
"La reazione deve venire subito sul Parma, non pensare alla sconfitta di oggi. È una situazione diffiicle dalla quale si esce come squadra". 