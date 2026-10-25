Udinese, Runjaic: "L'idea è di far entrare Zaniolo nel secondo tempo"

Kosta Runjaic ha parlato a DAZN prima di Udinese-Milan. Le parole dell’allenatore dei friulani

Che settimana è stata dopo la sconfitta col Lecce?

“Penso che abbiamo lavorato duro, ci siamo concentrati su stasera. Dovremo giocare molto meglio rispetto all’ultima. Il momento è quello che è, dobbiamo dare il massimo per uscirne”.

Lei come sta?

“Abbiamo avuto due stagioni veramente buone, non siamo mai scesi sotto il dodicesimo posto. Quindi ora è una bella sfida, ma non riguarda solo me. Io metto tutto me stesso per cambiare questa situazione”.

Su Zaniolo:

“È stato un inizio di stagione complicato… L’idea è di farlo entrare nel secondo tempo. Sono giocatori importanti per la loro qualità”.