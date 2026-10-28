Bologna, Mbangula a DAZN: "Sempre bello giocare in uno stadio come questo contro una squadra come il Milan"

Samuel Mbangula, attaccante del Bologna, ha parlato a DAZN poco prima della sfida di campionato a San Siro contro il Milan

Intervistato da DAZN nel pre-partita, Samuel Mbangula, attaccante del Bologna, ha parlato così della gara contro il Milan: "E' sempre bello giocare in uno stadio come questo contro una squadra come il Milan. Sono queste le partite che tutti vogliono giocare. Ora dobbiamo solo pensare a fare il massimo per fare risultato".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan, Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi, Cisse, Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Diawara, Vladimirov, Perera, Modric, Comotto, Vos, Ossola, Pulisic, Menon, Camarda. All.: Amorim.

BOLOGNA: Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. A disp.: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Haggem, El Azzouzi, Lba, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Lo Monaco. All.: Palladino.