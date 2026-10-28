Bologna, Palladino a DAZN: "Sapevo che il Milan sarebbe potuto calare nella ripresa. Chi è entrato ha fatto la differenza"

Dopo la vittoria del suo Bologna contro il Milan, Raffaele Palladino è stato intervistato da DAZN

Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha commentato così a DAZN la vittoria contro il Milan a San Siro:

Grande partita del Bologna. Quanto è orgoglioso?

"E' sempre bello vincere qui, non solo per me, ma soprattutto per i ragazzi che hanno fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti. Hanno attaccato e difeso, abbiamo fatto una partita di spessore. Poi la differenza la fanno anche chi entra in campo, per me chi entra deve fare sempre la differenza. Hanno dato una grande energia alla squadra. Il Milan veniva da tre partite in sei giorni, sapevamo che potevano calare nel secondo tempo e quindi ho messo energie fresce. Io credo in tutto il gruppo".

Ci siamo meravigliati quando ha tolo Bernardeschi che stava facendo bene. Ci spiega questo cambio?

"Nel primo tempo si è sacrificato tanto, ha speso tanto. Nella ripresa potevamo fare meglio a livello tecnico e mettere Federico in condizione di giocare pià avanti. La pressione del Milan è stata forte e ci ha spinto all'indietro nel primo tempo. Ho tolto Bernardeschi perchè avevo uno come Cambiaghi in panchina. Ho percepito che il Milan, con Modric in campo, ci avrebbe lasciato più palleggio perchè ci pressavano meno e così ho cambiato la fascia sinistra. L'ho letta così la partita. Chi entra vuole determinare".

C'è grande legame tra lei e la squadra. Lei si sente un po' sottovalutato?

"Io penso solo a lavorare. A Monza ho avuto due grandi dirigenti come Berlusconi e Galliani, a Firenze è stato un anno bellissimo perchè ho fatto le coppe, siamo arrivati sesti. L'anno scorso ho preso l'Atalanta in difficoltà e l'ho riportata in Europa. Ho deciso di venire a Bologna ch mi ha voluto fortemente, sono felice di essere qui. Ho trovato una grande società e una grande squadra. Vincere stasera è stato bellissimo, ma non abbiamo fatto nulla. Se poi non vinciamo la prossima è come se stasera non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo andare avanti così, c'è tanto da fare".