Bologna, Mbangula a DAZN: "Una delle serate più belle della mia vita"
Samuel Mbangula, attaccante del Bologna autore di una tripletta contro il Milan, ha dichiarato a DAZN nel post-partita: "E' una delle sere più belle della mia vita. Prima tripletta della mia carriera, spero non sia l'ultima. E' stata una vittoria bellissima. Palladino? C'è grande fiducia del mister, tutti sono forti e possono giocare. Siamo uniti, quella di oggi è una vittoria di squadra".
Questo il tabellino di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata di Serie A:
MILAN-BOLOGNA 2-4
MARCATORI: 8' Mbangula, 14' Cisse, 27' Cisse, 60' aut. Bartesaghi, 62' Mbangula, 86' Mbangula
LE FORMAZIONI
MILAN: Maignan, Tomori (dal 45' Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (dal 58' Diawara), Hutchinson (dal 58' Pulisic), Musah, Jashari, Bartesaghi (dal 63' Camarda), Cisse, Ramos (dall'87' Comotto). A disp.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Perera, Vos, Ossola, Menon. All.: Amorim.
BOLOGNA: Skorupski; Darmian (dal 59' Vitik), Casale (dal 79' Helland), Theate (dal 70' Heggem); Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane (dal 59' Miranda); Bernardeschi (dal 59' Cambiaghi), Mbangula; Odgaard. A disp.: Pessina, Happonen, Moro, Amondarain, Dovbyk, El Azzouzi, Libra, Lo Monaco. All.: Palladino.
ARBITRO: Sacchi
AMMONITI: Pobega (B), Heggem (B)
RECUPERO: 1'PT, 3'ST
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