Bologna, Skorupski a DAZN: "Grande reazione, ci godiamo questa vittoria"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha commentato così a DAZN la vittoria contro il Milan a San Siro: "La cosa più bella forse è stata la reazione della squadra. Eravamo sotto 2-1, alla fine abbiamo vinto 4-2. Ce la godiamo stasera, poi pensiamo subito a sabato che abbiamo un'altra partita. La tripletta di Mbangula? Gli ho detto che settimana prossima ci deve portare a cena".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata di Serie A:

MILAN-BOLOGNA 2-4

MARCATORI: 8' Mbangula, 14' Cisse, 27' Cisse, 60' aut. Bartesaghi, 62' Mbangula, 86' Mbangula

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan, Tomori (dal 45' Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (dal 58' Diawara), Hutchinson (dal 58' Pulisic), Musah, Jashari, Bartesaghi (dal 63' Camarda), Cisse, Ramos (dall'87' Comotto). A disp.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Perera, Vos, Ossola, Menon. All.: Amorim.

BOLOGNA: Skorupski; Darmian (dal 59' Vitik), Casale (dal 79' Helland), Theate (dal 70' Heggem); Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane (dal 59' Miranda); Bernardeschi (dal 59' Cambiaghi), Mbangula; Odgaard. A disp.: Pessina, Happonen, Moro, Amondarain, Dovbyk, El Azzouzi, Libra, Lo Monaco. All.: Palladino.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Pobega (B), Heggem (B)

RECUPERO: 1'PT, 3'ST