Palladino sulla partita: “Sapevamo il Milan avesse tanto palleggio e ci venisse a prendere alti”

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Di seguito un estratto delle sue parole.

Che partita ha preparato?

"Abbiamo preparato un tipo di partita sapendo che il Milan avesse tanto palleggio, e non volevamo lasciare loro troppo possesso palla perché, se non sbaglio, è forse la prima o la seconda squadra in Serie A per gestione della palla; quindi volevamo cercare di andare a prenderli il più avanti possibile e portarceli il meno possibile nella nostra area di rigore. Infatti, sia il primo che il terzo gol sono nati proprio da una riconquista alta. La squadra sa quando difendersi in blocco basso, sta iniziando a capirlo, e sa quando andare a prendere gli avversari alti: stiamo diventando squadra, stiamo capendo quando fare questo e lo stiamo facendo bene. Ovviamente ci vuole la condizione fisica per fare questo tipo di lavoro, perché non è facile avere 70 metri di campo alle spalle e poi avere dello spazio da riattaccare quando recuperi palla in posizione arretrata, ma stiamo migliorando. Dobbiamo crescere, ma stiamo migliorando tanto".