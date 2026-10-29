Inter, Chivu verso il derby: "Dobbiamo ritrovare un po' di energie mentali"
Dopo la vittoria contro il Venezia, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Sky e ha parlato anche del derby di sabato sera contro il Milan: "Come arriviamo al derby? Arriviamo con i punti che abbiamo, sapendo che è un derby. Dobbiamo ritrovare l'energia mentale, mi riferisco a qualche ragazzo che oggi ho cambiato all'intervallo. Se avessi potuto, avrei cambiato tutta la squadra" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.
Questo il programma completo della 10^ giornata di Serie A:
31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN
31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN
31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN
01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN
02/11/2026 Lunedi 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY
02/11/2026 Lunedi 20.45 Atalanta-Parma DAZN
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