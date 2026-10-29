Inter, Chivu verso il derby: "Dobbiamo ritrovare un po' di energie mentali"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche di come arriva la sua squadra al derby di sabato contro il Milan

Dopo la vittoria contro il Venezia, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Sky e ha parlato anche del derby di sabato sera contro il Milan: "Come arriviamo al derby? Arriviamo con i punti che abbiamo, sapendo che è un derby. Dobbiamo ritrovare l'energia mentale, mi riferisco a qualche ragazzo che oggi ho cambiato all'intervallo. Se avessi potuto, avrei cambiato tutta la squadra" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Questo il programma completo della 10^ giornata di Serie A:

31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN

31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN

31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY

01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN

01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN

01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN

01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY

01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN

02/11/2026 Lunedi 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY

02/11/2026 Lunedi 20.45 Atalanta-Parma DAZN