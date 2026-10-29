Inter, Diouf pensa già al derby: "Non vediamo l'ora di provare a vincere"

Il centrocampista dell'Inter Andy Diouf ha parlato anche del prossimo derby contro il Milan dopo la vittoria contro il Venezia

Il centrocampista dell'Inter Andy Diouf, al termine della sfida contro il Venezia, ha rilasciato queste dichiarazioni anche sul derby di sabato contro il Milan: "Non è facile giocare contro questa squadra. Abbiamo fatto la cosa più importante, vincere. Non è mai facile trovare spazi contro un blocco basso. Dobbiamo provare a giocare più velocemente. Spesso siamo noi ad avere il possesso palla e ci troviamo questa situazione. Derby? Sicuramente è una partita importante per noi, ma lo era anche questa. Ora ci concentriamo sul Milan e non vediamo l'ora di provare a vincere" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Questo il programma completo della 10^ giornata di Serie A:

31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN

31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN

31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY

01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN

01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN

01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN

01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY

01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN

02/11/2026 Lunedi 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY

02/11/2026 Lunedi 20.45 Atalanta-Parma DAZN