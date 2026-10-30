Inter, Chivu in conferenza: "Sappiamo la forza del Milan e come può fare male. Non esistono favoriti nei derby"

L'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha presentato oggi in conferenza stampa il derby di domani sera tra Milan e Inter

Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato così della gara contro i rossoneri come riporta tuttomercatoweb.com:

Settima partita in 21 giorni. Come arriva la squadra?

"E' pronta consapevole del fatto che è un derby. E' sempre una motivazione in più giocare questa partita. Non conta la classifica, non conta niente".

II Milan parte molto forte, è un approccio che ti aspetti anche dalla tua squadra?

"Nasce tutto dall'equilibrio. Da quello che hai nelle gambe e nella testa. Devi saper scegliere bene quando puoi fare certe cose. Sappiamo la forza del Milan e come può fare male. E' una squadra che ha tecnica, dobbiamo essere pronti a mantenere la compatezza, coprire la profondità".

C'è una necessità di orgoglio dopo sette derby senza vittoria?

"Dobbiamo vederla come una partita di campionato. Non dobbiamo accontenarci di cosa abbiamo fatto fin qui. Dobbiamo essere la nostra miglior versione. Dobbiamo farci una domanda se non vinciamo da sette derby. Episodi, momenti, sono stati a loro favore come l'anno scorso all'andata. Bisogna fare qualche sacrificio in più. Gli altri non ti regalano niente".

Dopo Venezia hai detto che l'Inter non aveva giocato bene. Ti aspetti una squadra più attenta domani?

"Il campionato scorso mi insegna che un derby non è decisivo. E' una sfida di Serie A importante, ci sono sempre tre punti in palio. La storia mi insegna che il Milan ha vinto all'andata poi ha perso a Roma con la Lazio quando tutti pensavano che il campionato fosse riaperto. E' solo la decima partita. Ovvio che subentrano tante altre cose come l'orgoglio, la determinazione, sentire i tifosi contenti. Sai che se non la vinci escono fuori cose da gestire. Dalle parole ai fatti la strada è lunga".

Chi gioca con meno pressione?

"Non esistono favoriti nei derby. C'è tanta voglia e ambizione, l'energia la trovi nella motivazione. La pressione è su tutti, ma non bisogna pensare troppo. Bisogna solo fare le cose giuste".

Come sta Carlos Augusto? Bastoni centrale ti dà più equilibrio?

"Sono condizionato da infortuni e qualcuno deve riposare ogni tanto. E' una riserva del quinto a sinistra e un difensore. Cerco sempre di trovare le giuste rotazioni. Ne ho pochi".

In porta torna Martinez?

"Vedremo domani".