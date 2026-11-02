Chivu torna sul derby: "Perso per episodi. Bonny aveva febbre fino alle 16.30"

Il commento di Cristian Chivu che è tornato sulla sconfitta patita sabato sera nel derby contro il Milan

L'Inter sabato sera nel derby contro il Milan ha subito la sua prima sconfitta in campionato in questa stagione, al termine di una gara in cui i rossoneri sono stati chiaramente superiori alla formazione nerazzurra. Domani la squadra interista sarà già impegnata per la quarta giornata della League Phase di Champions League, a Rotterdam contro il Feyenoord. Ai microfoni di Sky Sport 24, Cristian Chivu è tornato sulla sconfitta per 3-1 contro il Milan. Le sue dichiarazioni in merito.

Il commento di Cristian Chivu che è tornato sulla vittoria del Milan contro l'Inter: "Sconfitta nel derby contro il Milan? La si accetta, la si analizza, si guarda cosa abbiamo fatto di buono. Perché bisogna ripartire dagli errori, ma anche dalle certezze. È una partita persa per episodi, che abbiamo sbagliato sotto diversi punti di vista, però abbiamo cercato di rimanere sempre in partita. È più facile quando si gioca dopo tre giorni, perché la delusione la puoi sempre trasformare in energia, come la rabbia che hai acquisito. Bonny fino alle 16.30 di sabato aveva ancora la febbre, l'abbiamo recuperato in extremis nonostante uno stato di debolezza cronico, con vomito e febbre alta. Pio si è ripreso, credo che le scelte in attacco saranno precise".