Verso Milan-Ferencváros, guai a sottovalutare gli ungheresi: i loro numeri in Europa

Un breve focus sul recente periodo di forma del Ferencváros, prossimo ed imminente avversario del Milan nel prossimo turno di Europa League

Il Milan di Amorim, dopo aver vinto nel Derby di Milano contro l'Inter, si prepara così all'importante impegno di San Siro giovedì sera alle 18.45 in occasione della quarta giornata di Europa League. Gli avversari dei rossoneri saranno gli ungheresi del Ferencváros. Una squadra tutt'altro da sottovalutare, soprattutto in questo recente periodo di forma:

VERSO MILAN-FERENCVAROS: UNO SGUARDO AGLI AVVERSARI

Per i ragazzi di Ruben Amorim non sarà sicuramente una serata in discesa, almeno dai pronostici. Si sa, l'Europa League sa regalare ostiche insidie contro qualsiasi avversario da affrontare. Infatti, i prossimi avversari dei rossoneri sono una delle cinque squadre a punteggio pieno dopo tre turni in questa competizione europea. Così, il club ungherese è reduce dalla netta vittoria per 4-1 sul Torreense e può vantare uno dei migliori attacchi del torneo. Inoltre, il Ferencváros ha ottenuto tre vittorie su tre in questa edizione della UEFA Europa League. L'ultima volta che la società ungherese ha ottenuto 4 successi di fila in una grande competizione europea risale alla Coppa delle Fiere 1967-68, quando la striscia vincente fu di 6 partite consecutive, fino alla finale persa 0-1 contro il Leeds United. Così, giovedì 5 novembre, a San Siro, sarà lecito attendersi una sfida piena di emozioni ma anche molto equilibrata.

DOVE VEDERE MILAN-FERENCVAROS

Milan-Ferencváros: giovedì 5 novembre 2026

Ore: 18:45

Stadio: San Siro

TV: Sky Sport Uno

Streaming: SkyGo

Web: diretta testuale su MilanNews.it