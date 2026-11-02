Frosinone, Raimondo salta il Milan: arriva il comunicato ufficiale

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Oggi alle 17:10L'Avversario
di Niccolò Crespi
Il bomber del Frosinone non sarà presente nella sfida contro il Milan il prossimo 22 novembre

Una notizia che sicuramente risulterà positiva per il Milan. Il 22 novembre i rossoneri affronteranno il Frosinone a San Siro, di ritorno dalla pausa per le Nazionali. Come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio, il bomber della squadra di Alvini Antonio Raimondo non sarà presente nella sfida contro il Milan. Per lui è confermata la lesione. Il club ciociaro fa sapere che c’è una “Lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra” per l’attaccante.

IL COMUNICATO DEL FROSINONE SU RAIMONDO

"Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".