Inter, Barella a DAZN: "L'approccio la cosa più importante. Ma eravamo in emergenza davanti, e il Milan sa difendere bene"

Nicolò Barella ha parlato a DAZN dopo Milan-Inter 3-1. Le sue dichiarazioni:

All’Inter manca attenzione e l’approccio giusto?

“Sicuramente vedendo gli ultimi derby c’è della verità. Sicuramente penso che l’approccio sia la cosa che più di tutto ci stia mancando. Non può essere che tutto l’anno vai sotto e poi la recuperi sempre. Hai bisogno anche di gestire ogni tanto la partita. E in questo momento non siamo capaci di fare questo, e poi lo paghi. Non voglio dire che eravamo stanchi, anche il Milan gioca tante partite, ma l’approccio è da migliorare sicuramente”.

Sul suo fallo su Musah che ha portato al gol su punizione di Musah:

“Era un momento positivo per noi, Maignan ha fatto due parate importanti. Potevamo andare sul 2-2. Lì è stata una scelta sbagliata… Poi lì è 50/50, la punizione poteva sbagliarla e invece l’ha segnata. Ma questo è il calcio. Quando ora facciamo un errore lo paghiamo”.

Sulla difficoltà nel riempire l’area:

“L’atteggiamento è la cosa più importante. Eravamo in emergenza davanti. Non c’è Lauti, Pio ha avuto la febbre, Bonny ha avuto 39 di febbre, Marcus era lì da solo e dovevamo aiutarlo di più. Giocando con una punta in meno siamo stati meno pericolosi in area”.

La sconfitta di stasera può essere una sveglia?

“Penso che logicamente essendo un derby è tutto amplificato. Tutte le partite portano 3 punti, 1 o 0. Il campionato è una corsa a tappe. Dobbiamo fare più punti possibili… Poi che arrivino nel derby o in altre partite l’importante è fare punti. Dispiace perché oggi potevamo dare una dimostrazione di forza. Il Milan comunque è forte a difendere, non è facile fare gol”.