Thuram sulle scorie post Milan: "Ce siamo detti le cose in faccia"

Il commento di Marcus Thuram sulle scorie post sconfitta nel derby contro il Milan, alla vigilia della gara di Champions League

Dopo la pesante sconfitta di sabato sera nel derby contro il Milan, la prima del campionato, l'Inter torna in campo domani sera per affrontare la quarta giornata della League Phase di Champions League. Nerazzurri in campo a Rotterdam contro il Feyenoord. Oggi, nel giorno di vigilia, l'attaccante francese Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24.

Il commento di Marcus Thuram alla vigilia della sfida di Champions: "Si riparte da squadra, uniti. È così che si riparte. Ci siamo detti le cose in faccia, come famiglia, come squadra. È così che si fa. Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita e aiutare la squadra. Che stadio aspettarsi a Rotterdam? È un ambiente caldissimo, spingono la loro squadra e approcciano le partite fortissimo. Due anni fa ci hanno fatto cinque tiri in pochi minuti, sarà una partita del genere. Dobbiamo essere uniti, come squadra. Dobbiamo sapere che nei primi minuti di partita in questa fase abbiamo faticato e non deve capitare nuovamente".