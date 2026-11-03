Milan, senti il bomber del Ferencvaros: "Nessuno può sottovalutarci"
Il Milan, dopo l'euforica vittoria nel derby contro l'Inter, giovedì è atteso dal quarto impegno della League Phase di Europa League dove, viste le due sconfitte in tre gare, non può più permettersi errori. A San Siro, alle ore 18.45, arriverà un avversario inferiore sulla carta come il Ferencvaros: squadra, però, a cui prestare la massima attenzione. Gli ungheresi hanno perso solo una partita sulle 24 che hanno già disputato in questa stagione e sono a tre vittorie su tre in Europa League dopo aver superato nell'ordine Celtic, Viktoria Plzen e Torreense. Al termine dell'ultima gara di campionato, ai microfoni del club, ha parlato l'attaccante Bamidele Yusuf, autore di 9 reti fin qui, di cui 3 in Europa League.
Le parole di Bamidele Yusuf al termine della gara che il Ferencvaros ha vinto in campionato contro il Paksi, in vista dell'impegno a San Siro contro il Milan in Europa League: "Nessuna squadra può sottovaluterci, perché vedono che abbiamo vinto tre partite su tre in Europa League. Quindi penso che sarà una partita davvero fantastica, non vedo l'ora di giocarla"
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