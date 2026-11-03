Eurorivali: il Ferencvaros non perde allo scorso 27 luglio

Il Ferencvaros si presenta a San Siro con una sola sconfitta in 24 gare stagionali e il bottino pieno in Europa: il programma della vigilia

Il Ferencvaros è il prossimo avversario del Milan in Europa League, giovedì alle 18.45 a San Siro in occasione della quarta giornata della League Phase della competizione. Se sulla carta la bilancia pende nettamente dalla parte della formazione rossonera, sul campo la formazione di Ruben Amorim non dovrà nè potrà abbassare la guardia al cospetto di una squadra che sta avendo un inizio di stagione davvero impressionante: basti pensare che gli ungheresi hanno già giocato 24 gare stagionali e ne hanno persa solamente una, in OTP Bank Liga contro il Paks lo scorso 27 luglio.

In Europa League il Ferencvaros si presenta come prima della classe: tre vittorie su tre partite, contro Celtic, Viktoria Plzen e Torreense. Al contrario il Milan non può concedersi errori dopo le due sconfitte nelle prime tre uscite, se non vuole complicarsi ulteriormente la vita. Domani, giornata di vigilia della sfida, il Ferencvaros si allenerà alle ore 11 in Ungheria, con i primi 15 minuti che saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del club. Poi la partenza per Milano dove, nel tardo pomeriggio, si terrà la conferenza stampa a San Siro.