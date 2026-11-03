Juve, assemblea azionisti: bilancio approvato con -66 milioni netti, aumento di capitale fino a 250 milioni
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Il bilancio consolidato della Juve al 30 giugno 2026 e aumento di capitale.
Oggi per la Juventus è stato giornata di assemblea degli azionisti. Durante questa è stato approvato il bilancio d'esercizio della Juventus al 30 giugno 2026 che si è chiuso con una perdita netta di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell'esercizio precedente. Il voto favorevole è stato espresso dal 91,8% dei votanti.
Inoltre, sempre durante l'assemblea, è stato approvato un aumento di capitale fino ad un massimo di 250 milioni di euro, votato favorevolmente dal 99,9% dei votati. In giornata dunque è stata posta la base per l'ennesima operazione di rafforzamento patrimoniale.
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