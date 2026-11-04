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Ferencvaros, tutti i convocati per la sfida di Europa League col Milan

Ferencvaros, tutti i convocati per la sfida di Europa League col MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 20:20L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Di seguito tutti i convocati del Ferencvaros, che domani pomeriggio - ore 18.45 - affronta il Milan a San Siro un match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League.

FERENCVAROS, I CONVOCATI PER L'EUROPA LEAGUE

PORTIERI
Dibusz Denes
Varga Adam
Ori Levente   

DIFENSORI
Nagy Oliver
Osvath Attila
Toon Raemaekers
Mariano Gomez
Nathan Zohore 

CENTROCAMPISTI
Cadu
Nagy Adam
Corbu Marius
Naby Keita
Madarasz Adam
Habib Maiga
Philippe Rommens
Matus Bero
Kristoffer Zachariassen
Callum O'Dowda  

ATTACCANTI
Jonathan Levi
Daniel Arzani
Veljko Birmancevics
Lenny Joseph
Yusuf Bamidele
Bagi Adam
Varga Zeteny