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Ferencvaros, tutti i convocati per la sfida di Europa League col Milan
MilanNews.it
Di seguito tutti i convocati del Ferencvaros, che domani pomeriggio - ore 18.45 - affronta il Milan a San Siro un match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League.
FERENCVAROS, I CONVOCATI PER L'EUROPA LEAGUE
PORTIERI
Dibusz Denes
Varga Adam
Ori Levente
DIFENSORI
Nagy Oliver
Osvath Attila
Toon Raemaekers
Mariano Gomez
Nathan Zohore
CENTROCAMPISTI
Cadu
Nagy Adam
Corbu Marius
Naby Keita
Madarasz Adam
Habib Maiga
Philippe Rommens
Matus Bero
Kristoffer Zachariassen
Callum O'Dowda
ATTACCANTI
Jonathan Levi
Daniel Arzani
Veljko Birmancevics
Lenny Joseph
Yusuf Bamidele
Bagi Adam
Varga Zeteny
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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