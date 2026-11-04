Milan, guardia alta col Ferencvaros: 9 punti su 9 per gli ungheresi e imbattibilità per 21 partite

Le ultime partite del Ferencvaros tra Europa League e campionato.

Domani sera i rossoneri scenderanno in campo nel quarto match della League phase di Europa League. Alle ore 18.45 infatti saranno ospiti a San Siro gli ungheresi del Ferencvaros, squadra allenata da Balazs Borbely. Il percorso europeo del Diavolo fino a questo momento è stato ben al di sotto delle aspettative, nelle prime tre giornate infatti sono arrivati solo 3 punti conquistati contro il Salisburgo, seguiti però dalle due amare sconfitte con Benfica e Bournemouth.

Domani i rossoneri avranno una grande occasione per rimettersi in carreggiata anche in Europa e recuperare tre punti ad una squadra che le sta davanti. I biancoverdi infatti sono a punteggio pieno in Europa, a 9 punti, grazie alle vittorie contro Torrense, Viktoria Plzen e Celtic. Per trovare l'ultima sconfitta in una partita ufficiale del Ferencvaros invece dobbiamo addirittura tornare al 26 luglio 2026, quando i biancoverdi persero contro il Paksi per 4-2. Da quel momento poi sono arrivati 21 risultati utili consecutivi.