Milan, guardia alta col Ferencvaros: 9 punti su 9 per gli ungheresi e imbattibilità per 21 partite
Domani sera i rossoneri scenderanno in campo nel quarto match della League phase di Europa League. Alle ore 18.45 infatti saranno ospiti a San Siro gli ungheresi del Ferencvaros, squadra allenata da Balazs Borbely. Il percorso europeo del Diavolo fino a questo momento è stato ben al di sotto delle aspettative, nelle prime tre giornate infatti sono arrivati solo 3 punti conquistati contro il Salisburgo, seguiti però dalle due amare sconfitte con Benfica e Bournemouth.
Domani i rossoneri avranno una grande occasione per rimettersi in carreggiata anche in Europa e recuperare tre punti ad una squadra che le sta davanti. I biancoverdi infatti sono a punteggio pieno in Europa, a 9 punti, grazie alle vittorie contro Torrense, Viktoria Plzen e Celtic. Per trovare l'ultima sconfitta in una partita ufficiale del Ferencvaros invece dobbiamo addirittura tornare al 26 luglio 2026, quando i biancoverdi persero contro il Paksi per 4-2. Da quel momento poi sono arrivati 21 risultati utili consecutivi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan