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Milan, domani alle 18:45 arriva il Ferencvaros: la probabile formazione degli ungheresi

Milan, domani alle 18:45 arriva il Ferencvaros: la probabile formazione degli ungheresiMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 19:10L'Avversario
di Andrea La Manna
La probabile formazione del Ferencvaros per la partita di domani sera contro il Milan.

Domani sera alle ore 18:45 i rossoneri ospiteranno gli ungheresi del Ferencvaros nel match valido il 4^ turno della League Phase di Europa League. Mentre i rossoneri occupano la 24' posizione in classifica con soli 3 punti, i biancoverdi sono momentaneamente a punteggio pieno ed ampiamente dentro le prime 8. Di seguito la probabile formazione che l'allenatore Borbely dovrebbe schierare domani sera a San Siro.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL FERENCVAROS (4-2-3-1)

90 Dibusz

54 O. Nagy
4 Gomez
5 Zohore
47 O'Dowda

72 Madarasz
6 A. Nagy

15 Arzani
16 Zachariassen
7 Birmancevic

11 Yusuf

All. Borbely

A disposizione: 1 A. Varga, 28 Raemaekers, 14 Osvath, 8 Keita, 17 Corbu,88 Rommens, 20 Cadu, 75 Joseph, 10 Levi, 68 Varga, 18 Bagi