Ferencvaros, Nagy suona la carica: "Spero di vedere a San Siro 60mila tifosi"

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista dello Spezia Adam Nagy, oggi punto di forza del Ferencvaros ha parlato così in vista della partita di quesa sera a San Siro contro il Milan di Amorim. Un estratto delle sue parole:

NAGY VERSO IL MILAN

"Gochiamo fuori casa, sappiamo che i primi 5/10 minuti non sarà facilissimo, quindi dobbiamo essere calmi se i primi minuti magari tocchiamo la palla poche volte e poi dopo piano piano entriamo in partita e proviamo a tenere la palla e creare più pericolo possibile. Siamo molto contenti che ci sono tanti tifosi nostri, siamo molto contenti anche se in uno stadio cosi 5000 non li sentiremo, spero anche che ci saranno 50/60 mila tifosi".

MILAN-FERENCVAROS, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Urs Schnyder (SUI)

Assistenti: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI)

Quarto uomo: Sven Wolfensberger (SUI)

VAR: Lukas Fähndrich (SUI)

AVAR: Robert Schröder (GER)

DOVE VEDERE MILAN-FERENCVAROS

Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre 2026

Ore: 18:45

Stadio: San Siro

TV: SkySport, Now Tv

Web: diretta testuale su MilanNews.it