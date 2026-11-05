Il Ferencvaros gongola: "Milano è bianco-verde! Prestazione meravigliosa"

Il Ferencvaros gongola e si gode una delle vittorie più prestigiose della propria storia recente: lo 0-2 sul Milan a San Siro

Se da una parte c'è chi si lecca le ferite, il Milan, una costante in questa prima metà di League Phase di Europa League, dall'altra c'è chi festeggia a tutto spiano per una delle vittorie più prestigiose della storia recente del club, il Ferencvaros. Seguita da migliaia di tifosi ungheresi, la squadra di Balasz Borbely ha messo nel sacco quella di Ruben Amorim che arrivava sull'onda dell'entusiasmo travolgente dopo la vittoria di sabato scorso nel derby contro l'Inter: non è servito il successo contro i nerazzurri a dare la scossa definitiva a questa squadra che, ancora, deve fare i conti con i propri fantasmi.

Intanto il Ferencvaros gongola e si gode il successo. In apertura, sul sito ufficiale del club, si legge questo titolo carico di orgoglio: "Milano è bianco-verde! Abbiamo battuto l'AC Milan". Nel pezzo si fa riferimento alla gara che hanno giocato i calciatori della formazione ungherese: "La nostra squadra di calcio maschile ha vinto con una prestazione meravigliosa contro i sette volte vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League a San Siro!".