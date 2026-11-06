Ferencvaros, Osvath rivela che hanno studiato il Milan per tutta la settimana
Nel post-partita di Milan-Ferencvaros 0-2, il difensore degli ungheresi Attila Osváth ha rilasciato un'intervista a M4 Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci siamo preparati per loro tutta la settimana, studiando quanti difensori avrebbero schierato, e a mio avviso ci siamo preparati con successo. Nel primo tempo, gli avversari non hanno avuto molte occasioni, ma noi ne abbiamo avute diverse, con 2-3 ottimi tiri. Sarebbe stato bello passare in vantaggio lì, ne abbiamo parlato durante l'intervallo, avremmo dovuto continuare così. Il Milan ci ha messo più pressione nel secondo tempo, ma sono contento che siamo riusciti a gestirla bene e a vincere. Questa vittoria è importantissima. Si può sognare, ma oggi siamo scesi in campo per dare il massimo. Siamo felicissimi di essere riusciti a vincere a San Siro, è un'esperienza rara nella carriera di un giocatore, quindi ne siamo davvero contenti ".
Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League
MILAN-FERENCVAROS 0-2
Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.
LE FORMAZIONI
MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.
FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.
Arbitro: Urs Schnyder (SUI).
Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.
Espulsi: 76’ Yusuf.
Recupero: 4’ 2T.
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