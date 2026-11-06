Napoli, infortunio per Di Lorenzo: a forte rischio la sfida contro il Milan

Il momento del Napoli di Massimiliano Allegri continua ad essere duro, difficile e ricco di problemi. Il tema infortunati è alla base di tutte le vicende del club partenopeo, come il Milan reduce da una brutta figua in Europa. In vista di Napoli-Milan, in programma tra un mese, il 13 dicembre al Maradona, le condizioni del difensore e capitano Giovanni Di Lorenzo preoccupano e non poco tutto lo staff di Massimiliano Allegri.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI SU DI LORENZO

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL PORTO

"Abbiamo subito gol su due palle inattive, loro erano molto bravi. Sulla prima c'è stata un'inversione di posizione, sulla seconda abbiamo deciso di marcare a uomo quello che ci aveva segnato, ma loro sono stati bravi a cambiare. Sono dettagli che fanno la differenza. Ci sono state partite in cui potevo arrabbiarmi di più, ma per 70 minuti la squadra ha fatto una bella partita, con grande dispendio di energie fisiche. Poi, era già 2-3 volte che avevamo preso delle infilate a metà campo, poi abbiamo preso gol su un rinvio nostro, su una palla contesa. Siamo saliti dritti per dritti, invece bisognava cercare l'uomo. Sono deluso, amareggiato per il momento, perché è un brutto momento. Stasera ai ragazzi non ho da dire assolutamente niente, per la dedizione, per la voglia, perché non era facile giocare qui stasera. Poi dobbiamo analizzare quello che non è andato e continuare a lavorare".