Genoa, De Rossi sul Milan: "Ha tanti campioni. Ieri ha perso? Sabato ha battuto la squadra più forte in Italia"

Domenica il Genoa ospita il Milan a Marassi. Daniele De Rossi è intevenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i rossoneri

In vista del match contro il Milan di domenica alle 15 a Marassi, Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha rilasciato queste parole in conferenza stampa come riporta tuttomercatoweb.com:

Cosa vi ha dato questa settimana?

"Ci ha dato un po' più di tempo per preparare la partita. Un piccolo vantaggio in più rispetto al Milan. Abbiamo spinto un pochettino mentre la settimana scorsa abbiamo gestito i carichi. Siamo andati un po' più nel profondo per analizzare quello che vogliamo fare e quello che abbiamo fatto. E' questo il momento in cui le cose vanno analizzate, quando le cose vanno molto bene o molto male, e con un po' di tempo in più abbiamo toccato questi aspetti".

II Milan ha avuto picchi altissimi ma anche battute d'arresto come quella di ieri sera.

"Lo abbiamo guardato sotto l'aspetto tecnico-tattico. Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno. E credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto. Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile".

Sono rientrati in gruppo Venturino e Havel. Nel ruolo di trequartisti ora hai scelta.

"Vorrei portarli in panchina ma non con un ruolo di spettatori ma partecipi del gruppo. Sono due giocatori importanti per caratteristiche. Havel è una punta importante. Venturino può saltare l'uomo, ha gamba".

In alcune occasioni hai schierato tutta la qualità, in altre invece hai tenuto i colpi più tecnici in panchina a gara in corso. Hai già un'idea su come affrontare il Milan domenica?

"Se non avessi idee a due giorni dalla partita sarebbe preoccupante (sorride ndr). Stiamo valutando sia l'aspetto tecnico che quello mentale e fisico dei nostri avversari. Valutiamo un po' tutto. Dobbiamo fare una partita seria. Non dobbiamo montarci la testa, siamo una squadra di medio-bassa classifica, sono i numeri che lo dicono non voglio sminuire il Genoa, e loro sono una grande squadra. Dobbiamo essere aggressivi ma consapevoli che affrontiamo una squadra che se siamo troppo spavaldi ci fanno male. Non dimentichiamo che il Milan ha battuto la squadra più forte in Italia".

Avrebbe preferito vincere incontrare un Milan reduce dalla doppia vittoria nel derby e in Europa o, come ora, con la vittoria nel derby e questa sconfitta in Europa League?

"Forse vederli arrivare ubriachi di gioia da due vittorie poteva sembrare un piccolo vantaggio. Considerando i campioni che hanno nel loro spogliatoio saranno ancora più concentrati. Cambia poco. Parliamo di Modric o Rabiot, Maignan, Ramos e Pulisic e un allenatore che ha allenato il Manchester United. Non sono giocatori che se avessero vinto con il Ferencvaros sarebbero venuti a Genova per fare una passeggiata. La interpreteranno al 100% perché è così che fanno i campioni e loro lo sono".