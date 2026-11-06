L'allenatore del Ferencvaros ha spiegato che erano pronti ad affrontare il Milan con qualsiasi sistema di gioco

Dopo il match contro il Milan, l'allenatore del Ferencvaros Borbély ha commentato il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro

Intervistato da M4 Sport dopo la vittoria per 2-0 in casa del Milan in Europa Lague, Balázs Borbély, tecnico del Ferencvaros, ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Siamo tutti molto contenti, credo che questa serata non potesse andare meglio. Abbiamo giocato una partita perfetta fino all'espulsione, ma anche dopo abbiamo continuato a giocare a calcio come si deve quando si è in inferiorità numerica, e persino dopo siamo riusciti a creare due occasioni di qualità. Credo che questa sera sia stata tutta per noi. Avevamo il nostro piano tattico, sapevamo cosa volevamo fare con e senza palla. Eravamo preparati al fatto che il Milan avrebbe giocato con tre o quattro difensori. Penso che la preparazione sia stata efficace e si sia vista in campo".

Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League

MILAN-FERENCVAROS 0-2

Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.

Arbitro: Urs Schnyder (SUI).

Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.

Espulsi: 76’ Yusuf.

Recupero: 4’ 2T.