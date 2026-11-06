Ferencvaros, Nagy ammette: "Penso che questa sia stata una delle vittorie più belle, se non la più bella, della mia carriera a livello di club"

Dopo il match contro il Milan, il giocatore del Ferencvaros Nagy ha commentato il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro

Ádám Nagy, centrocampista del Ferencvaros, intervistato da M4 Sport, ha rilasciato queste parole dopo la vittoria in Europa League contro il Milan: "Il fatto di non aver concesso loro spazio e di averli pressati nei momenti giusti li ha spiazzati. Credo che, considerando la partita che abbiamo giocato per novanta minuti, meritassimo di portare a casa i tre punti. Sono davvero molto contento. Se qualcuno mi avesse detto che sarei tornato a casa con una vittoria da San Siro non ci avrei mai creduto. Penso che questa sia stata una delle vittorie più belle, se non la più bella, della mia carriera a livello di club".

Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League

MILAN-FERENCVAROS 0-2

Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.

Arbitro: Urs Schnyder (SUI).

Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.

Espulsi: 76’ Yusuf.

Recupero: 4’ 2T.