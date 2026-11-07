Ferencvaros, Dibusz: "Il Milan non ci ha mai messo in difficoltà. Questo successo ci rimarrà impresso per il resto della nostra vita"

Dopo il match contro il Milan, il portiere del Ferencvaros Dibusz ha commentato il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro

Dénes Dibusz, portiere e capitano del Ferencvaros, ha parlato così dopo la vittoria contro il Milan per 2-0: "Penso che sia ancora un po' incredibile e incomprensibile per tutti stasera. Non pensavo che saremmo andati negli spogliatoi all'intervallo arrabbiati con noi stessi, chiedendoci perché non fossimo in vantaggio. Abbiamo giocato un'ottima partita, tutti hanno fornito una prestazione incredibile. Abbiamo controllato la partita, non importa cosa provasse la squadra di casa, non sono riusciti a trovare un modo per metterci in difficoltà. Siamo riusciti a tenere testa anche in dieci uomini, il che è stato davvero positivo. Ovviamente, questo successo ci rimarrà impresso per il resto della nostra vita" le sue parole a M4 Sport.

Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League

MILAN-FERENCVAROS 0-2

Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.

Arbitro: Urs Schnyder (SUI).

Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.

Espulsi: 76’ Yusuf.

Recupero: 4’ 2T.