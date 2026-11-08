L'avvertimento di De Grandis: "Il Milan deve stare attendo a Marassi, perché De Rossi non l'ultimo arrivato"
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Il pensiero di Stefano De Grandis sul Milan nel pre partita della sfida contro il Genoa
Nel pre partita di Genoa-Milan Stefano De Grandis ha parlato di Milan a pochi istanti dal fischio d'inizio del match, soffermandosi in modo particolare sulle scelte di formazione di Ruben Amorim. Di seguito il suo pensiero:
“Io sono contrario al fatto di sperimentare continuamente. Io credo che Bartesaghi non sia un terzino sinistro da scartare, e quindi il fatto che debba fare la coda a tutti mi rende perplesso. È una squadra sicuramente offensiva, perché Cisse è una seconda punta. Pulisic pure, Moreira è offensivo. Qui deve stare attento, perché De Rossi non è l’ultimo arrivato. È una squadra credibile, ma la formazione rischia non avendo il miglior difensore del Milan che è Pavlovic di subire qualche ripartenza”.
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