Milan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGC

Sono giorni da allarme rosso. Ed è bene spiegare velocemente il motivo.

1) Il viaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo- Da sempre il Sassuolo è una squadra che si “sceglie” le partite da giocare. È successo di recente dopo l’impresa contro la Juve, è successo nel passato con Fabio Grosso alla guida. Cosa vuol dire? Semplicissimo: che tra gli esperti del gruppo (Berardi e Laurientè in prima linea a cui si è aggiunto il magnifico Matic) e i giovani talenti (Adzic) sono tutti inesorabilmente portati a preparare le sfide di cartello piuttosto che quelle di minore appeal.

2) Il Milan ha “perso” nelle tre settimane per le Nazionali due pedine di valore come Saelemaekers ed Estupinan. Anche quest’ultimo ha la sua importanza perché avrebbe garantito l’inevitabile rotazione indispensabile adesso che comincia il tour de force con un calendario feroce e pochi giorni a disposizione per riposare.

3) Alla fine di ottobre, quando avremo alle spalle una bella fatta di sfide e di altre partite di Europa league, capiremo se l’attuale prudenza di Amorim nel lanciare in prima squadra Comotto e Camarda sarà considerata una genialata oppure una consapevole conoscenza dell’ìattuale cifra tecnica e fisica dei due ragazzi. Il mese di ottobre sarà la prova generale per capire se il gruppo, incompleto in alcuni ruoli, ha bisogno a gennaio di essere rimpolpato. Sento parlare di Endrick (Real Madrid) già trattato prima che arrivasse Hutchinson e può essere un aiuto ma servirebbero inoltre difensore-terzino (se vuole passare stabilmente a 4) e centrocampista.

4) Nessuno si chiede per quale motivo alla sesta giornata del campionato il Milan debba affrontare la quarta trasferta su sei giornate senza che ci sia una spiegazione convincente tipo la partenza del Como che ha dovuto aspettare la conclusione dei lavori allo stadio della nuova curva. Eppure trattasi di una “anomalia” che ha a che fare con il famoso “dispettoso” computer incaricato di redigere il calendario di serie A. So che da qualche tempo, sul tavolo dell’assemblea dei presidenti di serie A, è stato messo un argomento di grande suggestione e che prevede, al fine di evitare le polemiche, di affidare il calendario all’intelligenza artificiale fornendogli tutti i “paletti” necessari. Mi sono anche chiesto: perché la proposta non ha riscosso il necessario consenso? Vuoi vedere che non è piaciuta a qualche squadra di Milano?

5) Legato a questo argomento, c’è da segnalare l’indiscrezione pubblicata dal quotidiano la Repubblica secondo la quale Marotta e Percassi avrebbero cominciato a esercitare pressioni presso il “commissario” Malagò perché provveda a sostituire il segretario generale Marco Brunelli (considerato il colpevole del mancato tesseramento) con il responsabile del settore legale avvocato Viglione, di nota simpatia interista. Se c’è qualcuno che non condivide questa “sostituzione”, come suol dirsi davanti al prete, parli adesso o taccia per sempre!