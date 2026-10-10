Serie A, Napoli-Frosinone 3-0 nel segno di De Bruyne. Ma il rigore dell'1-0 è più che dubbio

Tutto facile per il Napoli di Massimiliano Allegri, che allo stadio Maradona batte 3-0 il Frosinone di Alvini. Mattatore di serata Kevin De Bruyne con una doppietta; Lang segna il secondo. Parecchie polemiche sul rigore assegnato nel primo tempo a favore dei partenopei: il tocco su Hojlund sembra essere davvero leggero, con l'attaccante che accentua molto la caduta e porta il direttore di gara al fischio: una scelta decisamente in antitesi con il bellissimo metro di giudizio adottato dagli arbitri in questo avvio di stagione. Sul dischetto si presente proprio il danese, che però si fa ipnotizzare da Palmisani. Interviene il VAR: penalty da ripetere, l'estremo difensore del Frosinone era oltre la linea di porta con entrambi i piedi al momento del tiro. Cambia tiratore, arriva De Bruyne, e anche l'esito: gol. Dopo pochi minuti il raddoppio di Lang, bravo ad approfittare di una bella frittata difensiva degli ospiti. De Bruyne, evidentemente rinato dopo il periodo in nazionale, chiude tutto nell'ultimo minuto di recupero su assist di Giovane.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)

Roma 13 (5)

Lazio 13 (5)

Cagliari 12 (4)

Milan 11 (5)

Napoli 10 (6)

Juventus 10 (5)

Como 10 (5)

Frosinone 10 (6)

Sassuolo 7 (5)

Lecce 6 (5)

Atalanta 6 (5)

Udinese 4 (5)

Torino 4 (5)

Parma 4 (6)

Monza 4 (5)

Genoa 4 (6)

Fiorentina 4 (6)

Bologna 2 (5)

Venezia 0 (5)