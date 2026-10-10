Europa League, Milan-Ferencvaros: siamo nella fase di vendita libera

I dettagli sui biglietti di Milan-Ferencvaros di Europa League

Il Milan ha aperto la vendita per i biglietti della seconda partita casalinga in Europa League, contro il Ferencvaros. La gara sarà valida per la quarta giornata della League Phase e si giocherà il prossimo 5 novembre alle ore 18.45.

Il comunicato del Milan: "Dopo le trasferte contro Salisburgo e Bournemouth, l'Europa League 2026/27 torna a San Siro e lo fa con una sfida totalmente inedita. La 4ª giornata della Fase Campionato proporrà, giovedì 5 novembre alle ore 18.45, la partita tra Milan e Ferencváros. Per i rossoneri sarà il secondo incrocio contro una squadra magiara, l'unico precedente risale al doppio confronto con il Györi ETO nella Coppa delle Coppe 1967/68.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Ferencváros sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati Plus: da martedì 6 ottobre alle ore 15.00 fino a mercoledì 7 ottobre alle ore 12.00, ogni abbonato Plus alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Abbonati: da mercoledì 7 ottobre alle ore 15.00 fino a venerdì 9 ottobre alle ore 12.00, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da mercoledì 7 ottobre alle ore 15.00 fino a venerdì 9 ottobre alle ore 12.00, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Vendita libera: da venerdì 9 ottobre alle ore 15.00 fino a esaurimento.

PREZZI E PROMO

Il prezzo dei tagliandi per Milan-Ferencváros parte da 14€ nella fase abbonati. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da 14€ già dalla fase abbonati.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Ferencváros ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

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