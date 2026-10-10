Giroud, il rispetto non ha età: “Ancelotti è più giovane di me, ma gli do del lei”

Olivier Giroud è l'esempio lampante di professionalità e rispetto dei ruoli

Olivier Giroud continua a essere un punto di riferimento anche fuori dal campo. Al Lille, il 40enne francese ex Milan ha svelato di rivolgersi al tecnico Davide Ancelotti, figlio di Carlo, più giovane di tre anni, dandogli sempre del "lei". Una scelta che racconta molto della sua idea di professionalistà e rispetto dei ruoli.

Ai canali Ligue 1 Plus l'ex Milan ha così parlato: "Tenevo a dare del 'lei' a Davide Ancelotti perché è il mio superiore gerarchico. È importante per il rispetto e per mostrare l'esempio ai più giovani. Anche se ho avuto la mia carriera e lui è all'inizio della sua. Deve esserci rispetto tra allenatore e giocatore".