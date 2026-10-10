MN - Taiwo: "Se al Milan avranno pazienza con Amorim, potrà fare bene, perché ha a disposizione giocatori di qualità"

Le parole dell'ex difensore del Milan Taiwo in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

L’avventura in rossonero di Taye Taiwo durò appena cinque mesi, complice un infortunio alla caviglia che ne condizionò il percorso e un ambientamento mai del tutto completato. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it dal giornalista Alessandro Schiavone, il terzino nigeriano ripercorre la sua esperienza a Milanello.

Chukwueze può diventare il giocatore che tutti pensano possa essere?

"Sì, per me è un ottimo giocatore. Dopo l'arrivo di Amorim, almeno ha avuto il tempo di mostrare il proprio talento. Se hai talento e ti viene concesso il tempo necessario, puoi dimostrare quanto vali!".

E il Milan di oggi? Pensa che il club possa tornare ai livelli dei suoi tempi? I risultati e la qualità dei giocatori non sembrano più gli stessi.

"In un grande club come il Milan nessuno vuole aspettare: tutti vogliono risultati immediati. Ma le cose richiedono tempo. Ci sono nuovi giocatori, un nuovo allenatore e una nuova lingua da imparare. Alcuni capiscono l'italiano perché parlano francese, ma devono comunque imparare la lingua. E senza conoscerla, a volte è difficile. I tifosi, però, non vogliono perdere tempo: pretendono risultati immediati. Credo che, se avranno pazienza con Amorim, potrà fare bene, perché ha a disposizione giocatori di qualità".