MN - Taiwo: "Se al Milan avranno pazienza con Amorim, potrà fare bene, perché ha a disposizione giocatori di qualità"
L’avventura in rossonero di Taye Taiwo durò appena cinque mesi, complice un infortunio alla caviglia che ne condizionò il percorso e un ambientamento mai del tutto completato. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it dal giornalista Alessandro Schiavone, il terzino nigeriano ripercorre la sua esperienza a Milanello.
Chukwueze può diventare il giocatore che tutti pensano possa essere?
"Sì, per me è un ottimo giocatore. Dopo l'arrivo di Amorim, almeno ha avuto il tempo di mostrare il proprio talento. Se hai talento e ti viene concesso il tempo necessario, puoi dimostrare quanto vali!".
E il Milan di oggi? Pensa che il club possa tornare ai livelli dei suoi tempi? I risultati e la qualità dei giocatori non sembrano più gli stessi.
"In un grande club come il Milan nessuno vuole aspettare: tutti vogliono risultati immediati. Ma le cose richiedono tempo. Ci sono nuovi giocatori, un nuovo allenatore e una nuova lingua da imparare. Alcuni capiscono l'italiano perché parlano francese, ma devono comunque imparare la lingua. E senza conoscerla, a volte è difficile. I tifosi, però, non vogliono perdere tempo: pretendono risultati immediati. Credo che, se avranno pazienza con Amorim, potrà fare bene, perché ha a disposizione giocatori di qualità".
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