Primo Piano Milan-Endrick, spuntano le prime cifre e formule per l'eventuale operazione col Real Madrid

Endrick-Milan, rossoneri molto interessanti. Spuntano le prime cifre e formule per l'eventuale operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Non è più un mistero: se Endrick dovesse decidere di partire in prestito durante il mercato invernale - e visto il minutaggio raccolto finora non è di certo una possibilità remota - il Milan è in prima linea per arrivare all'attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid. Riporta SportMediaset che la società è già attiva e particolarmente attenta sul mercato per poter regalare ad Amorim altri colpi qualora ce ne fosse la necessità. Al momento è chiaro che Ramos non ha un vero e proprio sostituto - Camarda deve ancora trovare spazio, minuti e misure - e sulla trequarti quelli che spiccano sono Pulisic e Cisse, mentre Loftus-Cheek continua ad essere un punto interrogativo. In più c'è l'infortunio di Saelemaekers a scombinare un po' i piani e ridurre le possibilità di rotazione.

Il sogno di Cardinale, che ci ha provato con grande forza già durante l'estate, è Endrick. Il brasiliano però era stato convinto dal nuovo allenatore Mourinho a non lasciare la Spagna, a fronte di una promessa - per ora disattesa - per un minutaggio elevato o quantomeno soddisfacente. In questo primo scorcio di stagione l'ex Palmeiras è stato praticamente un separato in casa e sta valutando in modo concreto di lasciare - temporaneamente - il Bernabeu per trovare continuità e minuti di gioco ad alto livello, proprio come aveva fatto lo scorso inverno andando al Lione. Un anno fa la scelta di andare in Francia si era rivelata azzeccata: in Ligue 1 ha trovato titolarità e numeri offensivi importanti.

ENDRICK-MILAN, POSSIBILE OPERAZIONE E CIFRE

Se però lì si era fatto tutto in prestito secco questa volta, riporta SportMediaset, la formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, proprio come aveva fatto anni fa Brahim Diaz, che era passato sempre dal Real Madrid al Milan per giocare e fare esperienza. Una situazione che all'epoca si era rivelata vincente un po' per tutti, con Diaz che ha pure vinto uno scudetto in rossonero.

Riporta Sportmediaset che per Endrick, su cui c'è forte l'interesse anche di Roma ed Aston Villa, le cifre potrebbero essere queste: 35-40 milioni di euro per il diritto di riscatto a favore del Milan a giugno 2027 e controriscatto a favore del Real sui 45-50 milioni di euro.