Ex Milan, Fabio Borini saluta e dice addio al calcio giocato

Con la maglia del Milan, l'esterno italiano ha giocato dalla stagione 2017/2018 fino al gennaio 2020, totalizzando 75 presenze, 8 e 6 gol ufficiali. Questa la lunga lettera d'addio al calcio postata sul proprio account Instagram:

"È iniziato tutto da un volo. Quando avevo 16 anni. Un volo passato interamente con le lacrime agli occhi per iniziare il viaggio della mia carriera senza una vera destinazione al di fuori dei miei sogni da realizzare. Da quel giorno ho iniziato a costruire me stesso non sapendo cosa ne sarebbe stato di quel bambino dalla mentalità forte. Ho iniziato a costruire i miei sogni nella testa e ho finito per trasformarli nella mia realtà. La stessa realtà che oggi cambierà per sempre. La realtà che ha scolpito il mio passato, presente e futuro. Oggi come quel giorno seduto sull'aereo per Londra sento le stesse emozioni per quello che sarà di me. Paura. Felicità. Coraggio. Incertezza. Sogni. Successo. Passione. Sacrifici. Mi sento di ringraziare quel bambino che non ha mai smesso di crederci. Quel uomo che adesso continuerà a credere alla prossima opportunità, senza il pallone tra i piedi, sempre".