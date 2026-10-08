Conti racconta: "La prima operazione non era andata bene. Quando ho rotto di nuovo il crociato, Gattuso mi ha detto..."

L'ex rossonero Andrea Conti è tornato a parlare del grave infortunio al ginocchio rimediato poco dopo essere arrivato al Milan

Andrea Conti, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera ed è tornato a parlare del grave infortunio al legamento crociato del ginocchio rimediato poco dopo essere arrivato al Milan: "Una mazzata. Ho capito subito che si trattasse di qualcosa di grave. Uno sconforto totale. Ero al primo anno al Milan, avevo appena conquistato la Nazionale. Le prime soddisfazioni dopo tanti sacrifici. E in quei momenti i pensieri sono infiniti. Quando e come sarei tornato, se la caviglia avesse causato l’infortunio, la responsabilità nei confronti di club e tifosi. Anche se il peggio doveva ancora arrivare.

L’intervento non è andato bene. L'ho scoperto mesi dopo, quando mi sono rotto per la seconda volta il crociato. Qualche sospetto già l’avevo: il dolore che mi era durato per giorni dopo l’operazione, il poco feeling con il mio corpo durante il recupero. Dopo sei mesi sono tornato in campo. Una sovrapposizione durante un allenamento e la gamba mi è ceduta. Un’altra volta. E sapete cosa mi ha detto Gattuso subito dopo? 'Andrea, immaginavo che sarebbe successo. Ogni volta che ti vedevo correre, mi voltavo. Avevo la sensazione che potesse risuccedere da un momento all’altro'. Mi è stato molto vicino in quei mesi.

Cos'ho provato? Amarezza. Nei primi giorni mi sentivo completamente assente. Ho cambiato specialista. Dopo l’operazione ho percepito subito la differenza con la prima. Cosa mi ha fatto più male? A parte la prima operazione e i tanti mesi persi, ho un’immagine che mi torna in mente: quando facevo riabilitazione al campo. 'Come stai Andre? Quanto ti manca?'. Sempre le stesse domande, tutti i giorni. Non lo facevano con cattiveria, è vero. Ma era pesante. Come lo era cambiarsi in spogliatoio insieme ai compagni, uscire e prendere strade diverse: loro in campo, io in palestra".