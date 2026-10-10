De Winter: "Mi piace un sacco la cultura italiana e come si vive qui"

Al secondo anno in rossonero De Winter ha trovato un allenatore che, per il momento, sta puntando davvero forte su di lui. Il belga ha sempre giocato dall'inizio in questo primo scampolo di stagione e non è mai stato sostituito. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset Koni ha parlato di vari temi. Le sue parole:

Sei in Italia da tanti anni, da quando ne avevi 16. Ti senti italiano?

“Mi sento italiano ma ovviamente mi sentirò sempre belga e congolese. Ma mi piace un sacco la cultura italiana e la gente in Italia: mi hanno accolto sempre molto bene. Il cibo è meraviglioso, anche il clima. Mi piace come vivono gli italiani e il loro orgoglio”.

Ti piacerebbe diventare una bandiera del Milan? Anche sei in questo calcio è difficile…

“Certo. Per me il Milan è un club che deve stare al top. Tanti firmerebbero per rimanere tanti anni in un club così”.