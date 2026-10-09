Il papà avrebbe voluto chiamarlo Clarence. De Winter conferma: "Era fan sfegatato di Seedorf"

Al secondo anno in rossonero De Winter ha trovato un allenatore che, per il momento, sta puntando davvero forte su di lui. Il belga ha sempre giocato dall'inizio in questo primo scampolo di stagione e non è mai stato sostituito. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset Koni ha parlato di vari temi. Le sue parole:

Non hai mai spiegato perché hai scelto la maglia numero 5… C’è un motivo?

“Non c’è una spiegazione (sorride, ndr). Era un numero libero e l’ho scelto. Mi piace giocare con i numeri “bassi”. Avevo il 3, il 4 e ora il 5. Mi hanno detto che è stato il numero di Costacurta, però l’ho scelto senza una motivazione particolare”.

Ti piacerebbe essere il nuovo Costacurta?

“Io non l’ho vissuto come voi, però ho sentito molto il suo nome”.

Allora cambio: ti piacerebbe diventare il nuovo Vincent Kompany?

“Questo sì. Mi piacerebbe diventare un giocatore importante come i nomi che hai fatto. Penso sia il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio, quello di lasciare un suo pezzo nella storia del calcio”.

Tuo papà era un fan sfegatato di Seedorf. È vero che voleva chiamarti Clarence e non Koni?

“Sì, esatto. È tutto vero. Me l’ha detto un paio di anni fa. Non sapevo perché, però è stato bello quando sono arrivato al Milan. Seedorf qua ha lasciato una grandissima storia. Nella vita a volte accadono cose strane, ma è molto bello”.