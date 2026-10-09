Di Natale: "MI piacerebbe che il Milan dopo Cisse facesse lo stesso con Camarda"

Antonio Di Natale si augura di vedere lo stesso trattamento che il Milan ha riservato ad Alphadjo Cisse, anche per Francesco Camarda

In questa sosta per le Nazionali, l'Italia ha provato a ripartire dalle sue ceneri e lo ha fatto con tanti giovani protagonisti: da una parte quelli che hanno avuto un ruolo nella Nazionale di Roberto Mancini, dall'altra tutti i ragazzi dell'Italia U21 che hanno staccato il pass per l'Europeo di categoria che si giocherà la prossima estate. Sul tema dello sviluppo e della crescita dei giovani in Italia, la Gazzetta dello Sport ha intervistato un ex grande del nostro campionato come Antonio Di Natale.

MILAN, DOPO CISSE FAI LO STESSO CON CAMARDA

Il commento di Antonio Di Natale sui giovani calciatori italiani emergenti: "L’Inter ha dato fiducia a Pio Esposito lanciandolo in prima squadra dopo la Serie B a Spe- zia e i risultati si vedono: è il nuovo centravanti della Nazionale. Mi piacerebbe che il Milan, dopo Cisse, facesse lo stesso con Camarda. Servirà tempo, ma io sono convinto di una cosa: i Totti, i Del Piero e… soprattutto i Di Natale spunteranno soltanto se daremo più occasioni ai nostri giovani. Mi piace quello che sta facendo il Frosinone, guidato in Serie A da un ottimo tecnico come Alvini"