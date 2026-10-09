MN - Taiwo: "In un grande club come il Milan i tifosi non vogliono aspettare. Ma se avranno pazienza con Amorim, farà bene"

MN - Taiwo: "In un grande club come il Milan i tifosi non vogliono aspettare. Ma se avranno pazienza con Amorim, farà bene"MilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Manuel Del Vecchio

L’avventura in rossonero di Taye Taiwo durò appena cinque mesi, complice un infortunio alla caviglia che ne condizionò il percorso e un ambientamento mai del tutto completato. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it dal giornalista Alessandro Schiavone, il terzino nigeriano ripercorre la sua esperienza a Milanello.

E il Milan di oggi? Pensa che il club possa tornare ai livelli dei suoi tempi? I risultati e la qualità dei giocatori non sembrano più gli stessi.

"In un grande club come il Milan nessuno vuole aspettare: tutti vogliono risultati immediati. Ma le cose richiedono tempo. Ci sono nuovi giocatori, un nuovo allenatore e una nuova lingua da imparare. Alcuni capiscono l'italiano perché parlano francese, ma devono comunque imparare la lingua. E senza conoscerla, a volte è difficile. I tifosi, però, non vogliono perdere tempo: pretendono risultati immediati. Credo che, se avranno pazienza con Amorim, potrà fare bene, perché ha a disposizione giocatori di qualità".