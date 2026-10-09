Orlando sul Milan: "Purtroppo s'è fatto male Saelemaekers, ma avere Moreira e Pulisic sugli esterni è tanta roba"

Le dichiarazioni di Massimo Orlando nel corso del pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio.

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Le sue parole sui rossoneri, che domenica pomeriggio saranno ospiti del Sassuolo di Aquilani. Da capire se Amorim schiererà una difesa a 3 o a 4, ma sicuramente schiererà dal primo minuto Christian Pulisic, che contro il Lecce ha giocato veramente bene, trovando finalmente il primo gol del 2026.

Può essere Pulisic l’uomo giusto per far sbloccare Goncalo Ramos?

"Deve dimostrare ma fino ad ora era l'allenatore che aveva sbagliato modulo e non lo metteva nelle condizioni giuste. Con Pulisic credo che ci sia molta più qualità e vedo più equilibrio. Purtroppo s'è fatto male Saelemaekers, ma avere Moreira e Pulisic sugli esterni è tanta roba".