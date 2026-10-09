Il ds del Marsiglia su Athekame: "Ci ho parlato io e Genesio. Ma ha firmato col Lione"

Il retroscena sul trasferimento estivo in prestito di Zachary Athekame all'Olympique Lione, sulle sue tracce c'era anche il Marsiglia

Il terzino rossonero Zachary Athekame sta vivendo un prolifico inizio di stagione con la maglia dell'Olympique Lione. Il calciatore svizzero, acquistato l'anno scorso dal Milan dallo Young Boys, per questa stagione è stato girato in prestito secco in Francia dove avrà l'occasione di giocare con più continuità e crescere in un contesto ugualmente competitivo. L'inizio è stato molto incoraggiante, tanto che Athekame si è guadagnato convocazione e primi minuti con la maglia della Nazionale maggiore della Svizzera.

Intanto il quotidiano L'Equipe ha intervistato il ds del Marsiglia Gregory Lorenzi che rivelato come l'OM fosse vicino ad Athekame che però poi ha scelto il Lione. Le parole del direttore sportivo Gregory Lorenzi su Zachary Athekame, obiettivo sfumato dell'Olympique Marsiglia soffiato dai rivali dell'Olympique Lione: "Athekame ha firmato con il Lione. Genesio ci ha parlato, io ci ho parlato... Abbiamo fatto delle videochiamate con altri giocatori, ma non era possibile proseguire".