Pellegatti ricorda: “Importante Tomori torni in forma, non è stato continuo ma è arrivato anche in nazionale”
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Carlo Pellegatti parla di Fikayo Tomori e dell’importanza del suo ritorno in forma.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti affronta il tema della difesa e parla di Fikayo Tomori, inizialmente messo fuori rosa dal club salvo poi richiamarlo a fine mercato vista la necessità a livello numerico del reparto. Queste le sue parole.
"Per quello che riguarda la difesa dobbiamo capire a che punto sia il recupero di Tomori. Certamente non avrà brillato nella scorsa stagione come continuità, però insomma è un giocatore che non era lontano dalla nazionale, è stato anche convocato. Sarebbe importante capire Tomori a che punto sia, anche perché un ritorno alla miglior forma di Tomori potrebbe portare Amorim a schierare Gila centrale con Gabbia o De Winter".
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