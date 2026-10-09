Ravezzani dubbioso sull'utilizzo di Ramos: "Ci sarà un motivo per cui nelle ultime due partite non ha fatto un tiro in porta"

Fabio Ravezzani commenta la risposta che Ruben Amorim ha dato in merito alle poche opportunità da gol che ha Gonçalo Ramos con il Milan.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Ruben Amorim e della risposta che ha dato in merito alla difficoltà di realizzazione di Gonçalo Ramos nel Milan. Queste le sue parole.

"Hanno fatto ad Amorim la domanda che tutti i tifosi del Milan e non gli avrebbero posto e cioè scusi, ma come mai Gonçalo Ramos fa sei partite nel Milan, un solo gol, fa tre partite nel Portogallo, fa tre gol e un assist, insomma diventa protagonista assoluto. Ci sarà qualche problema tattico nei confronti di Gonçalo Ramos, no? Ci sarà un motivo per cui nelle ultime due partite non ha mai fatto un tiro in porta e stiamo parlando per esempio l'ultima partita con Lecce non ha fatto un tiro in porta, mentre in Champions League contro le nazionali non solo fa gol ma è vivo, presente. E la risposta di Amorim è un po' preoccupante, cioè Amorim dice non è vero che Gonçalo Ramos scorre troppo, in realtà lui deve fare così, deve aiutare la squadra, io non gli impongo niente e poi dice la cosa più preoccupante e cioè ha molte più opportunità con il Milan che con il Portogallo".