MN - Taiwo: "Ero più forte di Antonini, ma siamo amici ancora oggi"

L’avventura in rossonero di Taye Taiwo durò appena cinque mesi, complice un infortunio alla caviglia che ne condizionò il percorso e un ambientamento mai del tutto completato. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it dal giornalista Alessandro Schiavone, il terzino nigeriano ripercorre la sua esperienza a Milanello.

Il Taye Taiwo ammirato da tutti a Marsiglia era però superiore al giocatore che doveva sostituire nell'undici iniziale e che le aveva soffiato il posto, Luca Antonini?

"Assolutamente! Ma, dal mio punto di vista, quando sono arrivato al Milan avrei dovuto imparare l’italiano. La Serie A è diversa dalla Premier League e dal campionato francese. Credo che, se mi avessero dato più tempo, anche per imparare la lingua, avrei fatto al Milan quello che avevo fatto al Marsiglia. Ma ormai è passato… E sono comunque orgoglioso di aver avuto l’opportunità di entrare a far parte di un club così importante, una delle squadre più grandi al mondo. Ma Antonini è un mio amico ed è un ottimo giocatore”.

Com'è possibile che sia suo amico? Le aveva preso il posto!

"Nel calcio si è rivali in campo, ma fuori si può essere amici. Siamo ancora amici oggi".