De Winter se la ride: "Moreira, Chukwueze... In spogliatoio abbiamo un po' di personaggi"

Al secondo anno in rossonero De Winter ha trovato un allenatore che, per il momento, sta puntando davvero forte su di lui. Il belga ha sempre giocato dall'inizio in questo primo scampolo di stagione e non è mai stato sostituito. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset Koni ha parlato di vari temi. Le sue parole:

In campo sei molto aggressivo, fuori invece sei molto calmo e pacato… Ti trasformi?

“Molto calmo dipende a chi lo chiedi (sorride, ndr). Se lo chiedi alla mia famiglia ti dicono una cosa diversa. È vero che quando sono fuori con gente che non conosco mi piace stare calmo e non in vista”.

Nello spogliatoio invece chi è quello più fumantino?

“Abbiamo gente attiva come Diego, c’è Chukwueze che fa sempre ridere. Abbiamo un po’ di personaggi nello spogliatoio”.