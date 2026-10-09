Albertini stila il miglior XI rossonero: "Davanti avrei dovuto sceglierne 6, non 3"
Sulla falsariga degli ultimi trend social, anche Demetrio Albertini stila suo "Best XI" di sempre per quanto riguarda il Milan. L'ex centrocampista rossonero pubblica il video sul suo profilo Instagram: “Il modulo, 3-4-3. Davanti lasciar fuori qualcuno è dura… Portiere. Sono già in difficoltà al primo (ride, ndr). Sebastiano Rossi, è quello con cui ho giocato di più”.
I tre dietro:
“Franco, Paolo e Billy per quello che ha fatto”.
Poi ne abbiamo quattro a centrocampo:
“Metto Pirlo sicuro, Rijkaard sicuro, Donadoni… Albertini è fuori, certo. E Gullit. Ha giocato sulla fascia quando aveva il 4, giocava a destra”.
I tre davanti:
“Van Basten. Ma davanti è dura… C’è Ibra, Sheva… E Pippo. Ne devi mettere sei qua davanti, non tre. Allora: van Basten, Sheva e Weah. Tre Palloni d’Oro davanti. Abbiamo lasciato fuori Kaká e tutti gli altri…”
Allenatore?
“Liedholm”.
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