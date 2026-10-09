Braglia consiglia Amorim: "Gasperini e Fabregas sono da esempio, sfruttano le caratteristiche dei propri giocatori"
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Le dichiarazioni dell'ex portiere Simone Braglia sul Milan nel corso del pomeriggio di TMW Radio
Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del pomeriggio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei più caldi temi d'attualità legati al ritorno in campo della Serie A, soffermandosi in modo particolare sul Milan, analizzando il momendo di Christian Pulisic.
Può essere Pulisic a sbloccare Goncalo Ramos?
"Dipende da come Amorim voglia giocare. Bisogna smetterla da parte degli allenatori di non sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Ogni volta ci si intestardisce nel non dare l'opportunità di mettersi al meglio. Ramos è sfruttato in maniera diversa in Nazionale e rende. Gasperini e Fabregas sono da esempio, sfruttano le caratteristiche dei propri giocatori".
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